WEC: Ford Mustang domina qualificação LMGT3, Bernardo Sousa em 2º

Os Ford Mustang da Proton Competition garantiram a primeira linha da grelha de partida na categoria LMGT3, num feito notável para a marca americana em solo texano. O Circuito das Américas foi palco de uma sessão de qualificação dramática e sob condições desafiantes, que culminou num domínio avassalador dos “Blue Oval”.

Duelo interno na Hyperpole e reviravolta inesperada

A sessão de Hyperpole, com dez minutos de duração, transformou-se num intenso duelo entre os dois carros americanos da Proton Competition, pilotados por Ben Tuck (#77) colega de equipa de Bernardo Sousa, e Giammarco Levorato (#88). O britânico e o italiano trocaram os tempos mais rápidos à medida que o cronómetro se esgotava, numa batalha que manteve todos em suspenso.

Ben Tuck, foi o primeiro da dupla da Proton a completar a sua volta final, destronando o seu colega de equipa e assumindo a liderança provisória. Contudo, Levorato não tinha dito a última palavra. Apesar de não ter melhorado no longo setor intermédio da volta de 5,513 km, a jovem estrela de 22 anos, em ascensão no desporto automóvel, conseguiu recuperar a pole position para a “Lone Star Le Mans” de amanhã por uma margem ínfima de apenas 0,018 segundos.

O feito do Mustang #88 torna-se ainda mais notável, pois a sua participação na Hyperpole não estava sequer prevista. Stefano Gattuso tinha falhado o corte na Q1, até que o Lexus #87 foi desqualificado do terceiro lugar devido a Petru Umbrărescu ter passado duas vezes pela bandeira axadrezada, abrindo caminho para o #88.

A emoção de Giammarco Levorato

“O Stefano encontrou tráfego na sua volta mais rápida, o que o deixou em 11.º, e por isso estávamos fora da Hyperpole. Eu já me estava a trocar e pronto para voltar para o hotel”, revelou Levorato, que no ano passado já tinha conquistado a primeira pole position do Mustang GT3 na série IMSA da América do Norte. “Depois tive de saltar para o carro muito rapidamente – a sessão já tinha começado há alguns segundos! As condições não eram de chuva total, mas estava certamente escorregadio e não havia referências. Esta é também a minha primeira vez em COTA, e eu não conhecia as kerbs e tudo o resto no molhado. O carro estava inacreditável, porém, e uma dobradinha para a Ford é um grande resultado. Ambas as poles [no FIA WEC e na IMSA] foram incríveis, mas esta é ainda mais especial por ser no campeonato do mundo, na pista ‘da casa’ da Ford.”

Outros destaques na Categoria LMGT3

Sean Gelael afirmou-se como o “melhor dos outros” no McLaren #95 da United Autosports, garantindo o terceiro lugar. O multicampeão mundial de motociclismo Valentino Rossi deu um impulso à BMW, assegurando o quarto lugar após uma fase recente mais difícil para a marca.

Entre os Corvette da TF Sport, apenas o #33, partilhado por Jonny Edgar e o herói local Ben Keating, alcançou o top dez, assegurando inicialmente o quinto lugar. Contudo, este carro irá descer três posições na grelha devido a uma penalização imposta ao texano por contacto em pista. A qualificação em COTA promete, assim, uma corrida imprevisível e renhida na categoria LMGT3, com a Ford a partir em posição privilegiada para lutar pela vitória.

Horário da Corrida

A sexta ronda do Campeonato do Mundo FIA de Endurance (WEC) de 2025, o Lone Star Le Mans, tem partida agendada para as 13h00, hora local, domingo. Para os entusiastas em Portugal, a corrida de seis horas no COTA terá início às 19h00 (hora de Portugal continental e Madeira).