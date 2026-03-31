WEC: Ford deverá colocar novo LMDh em pista no terceiro trimestre

A Ford revelou que prevê realizar o primeiro teste do seu protótipo LMDh no terceiro trimestre de 2026, como parte da preparação para a estreia no WEC em 2027.

O projeto marca o regresso da Ford ao topo da resistência, estando o desenvolvimento a decorrer conforme o planeado. O modelo, ainda sem nome oficial, está a ser desenvolvido por equipas distribuídas entre o Reino Unido, Estados Unidos e França, (chassis Oreca) e será equipado com um motor V8 atmosférico de 5,4 litros.

Segundo o responsável pelo programa LMDh da marca, Dan Sayers, o primeiro carro deverá estar concluído dentro de três a quatro meses, permitindo um rollout inicial no sul de França, antes do arranque dos testes em pista no início do terceiro trimestre.

O plano de testes encontra-se totalmente definido. A fase inicial de testes decorrerá na Europa, antes da transição para os Estados Unidos, onde serão realizados ensaios mais exigentes em termos de durabilidade.

A estratégia inclui também a introdução de um segundo carro de testes numa fase posterior, bem como a realização de sessões prolongadas, incluindo testes de 30 horas na Europa e, posteriormente, nos Estados Unidos.

O programa contempla ainda intervalos entre sessões de testes para permitir análise de dados e atualizações técnicas, procurando equilibrar o tempo disponível com a necessidade de acumular quilometragem relevante antes da estreia, prevista para uma prova no Qatar.

Dan Sayers afirmou, citado pelo sportscars365:

“Estamos exatamente onde esperava estar. Há sempre problemas, mas tem corrido bastante bem até agora. Vamos começar a construir o motor do carro de testes muito em breve. Todo esse trabalho está em curso. O processo de homologação já começou, por isso está dentro do calendário.

Esperamos construir o carro nos próximos três a quatro meses. Assim que estiver pronto, vamos apresentá-lo no sul de França. Vamos passar uma semana apenas no rollout e na resolução de problemas. Depois iniciaremos o primeiro teste em pista no mesmo mês, ou seja, no início do terceiro trimestre.”

Todo o plano de testes está definido e confirmado, por isso estamos a trabalhar intensamente para garantir que estamos prontos, porque se falharmos um desses testes há um efeito dominó significativo.

Tudo está planeado. Neste momento, nada indica que não vamos cumprir. Está a ser feito um enorme esforço em todas as áreas para garantir que seguimos esse plano.”