WEC: Ford estreia novo carro e novo alinhamento, com Logan Sargeant
A Ford Racing inicia uma nova era no Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC) em 2026, mantendo a parceria com a Proton Competition e alinhando dois Ford Mustang GT3 renovados nas 6 Horas de Imola, de 17 a 19 de abril.
O Autodromo Enzo e Dino Ferrari apresenta-se como um teste exigente para os Mustangs atualizados: com 4,909 km, o traçado histórico corre no sentido anti-horário, é notoriamente estreito e técnico, com os agressivos corretores da Variante Alta, secções rápidas como Piratella e Acque Minerali, e zonas de travagem intensas. As melhorias de aerodinâmica, travões e suspensão introduzidas durante o inverno serão postas à prova nestas condições e no calor do início de primavera italiano.
Quanto aos pilotos, uma das grandes novidades está no carro n.º 88. O antigo piloto de F1, Logan Sargeant, é um dos elementos da tripulação, sendo acompanhado pelos italianos Stefano Gattuso e Giammarco Levorato, cujo conhecimento local de Imola é visto como uma mais-valia estratégica. O n.º 77 aposta na consistência, com Sebastien Priaulx — experiente na plataforma Mustang —, Ben Tuck e o veterano Eric Powell.
Logan Sargeant afirmou que esta primeira fase será de adaptação, apesar de conhecer quase todas as pistas do calendário, exceto Fuji.
“Ao entrar no WEC, a minha prioridade é dominar rapidamente as regras e características únicas do campeonato, procurando sempre os melhores resultados. Realizei um teste produtivo em Spa; apesar da chuva, foi uma oportunidade valiosa para experimentar a impressionante condução do Ford Racing Mustang em piso molhado, principalmente a sua forte travagem em reta e tração. Embora esteja familiarizado com a maioria dos circuitos do calendário do WEC, estou particularmente ansioso por correr em Fuji pela primeira vez. É uma pista na qual passei muito tempo no simulador e mal posso esperar para finalmente viver os seus desafios pessoalmente.”
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