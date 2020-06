WEC: Finalizada lista de inscritos para 24h de Le Mans virtual

Está finalizada a lista de inscritos para as 24h de Le Mans virtuais. Um total de 50 carro estarão em pista, divididos em duas classes.

É um dos maiores eventos de sempre do simracing. As 24h de Le Mans irão reunir grandes nomes do automobilismo e grandes nomes do simracing numa única prova. Serão duas classes (LMP2 e GTE) em pista com 30 protótipos e 20 GT. A lista é de luxo com nomes conhecidos e o espetáculo promete nos dias 13 e 14 de junho.

A plataforma usada será o Rfactor 2, com condições climáticas variáveis, corrida dinâmica de dia e de noite, carros danificados que podem ser reparados nas boxes. As equipas trabalharão para criar suas próprias afinações para otimizar o desempenho. O reabastecimento e as trocas de pneus são critérios essenciais. Um diretor de corrida garantirá o comportamento desportivo durante o evento.

O tempo mínimo de condução durante todo o evento é de 4 horas para cada piloto. O tempo máximo de condução durante toda a corrida é de 7 horas para cada piloto.

A representação lusa fica a cargo de Filipe Albuquerque, António Félix da Costa e Nuno Pinto.

Eis a lista de inscritos