WEC: Fim dos GTE anunciado, GT3 são os escolhidos para o futuro | AutoSport

O ACO confirmou o fim dos GTE, como já era esperado, e os LMGTE Pro farão a última aparição em Le Mans este ano. A classe profissional dos GT vai ser terminada, por “falta de quorum”, uma vez que a Porsche e a Ferrari estão a investir nos LMDh e nos Hypercars, sendo que apenas a Corvette tinha vontade de continuar. Assim, os LMGTE Pro terminarão no final desta época e em 2023 teremos apenas LMGTE AM. Será em 2024 que veremos as grandes mudanças com os GT3 a assumirem o protagonismo mas corridas de endurance.

“No próximo ano vamos manter apenas os GTE-Am”, disse o Presidente da Comissão FIA para o Endurance , Richard Mille, à Sportscar365. “A Ferrari está a chegar com um Hypercar e a Porsche com um LMDh. Foi por isso que decidimos não ter mais a GTE-Pro. No final, não havia ninguém. Isto é bom porque vimos que a grelha na GTE-Am está a melhorar e a aumentar. Portanto, é um bom sinal para o que queremos fazer na próxima categoria GT”.

E a próxima categoria, como acima dito, terá como base os GT3. O nome da categoria não foi ainda decidido, mas já se sabe que será este tipo de maquinaria que irá “reinar” com um conceito claramente Pro AM. A dependência das equipas de fábrica será assim anulada e teremos mais um campeonato a usar a cada vez mais sólida plataforma GT3. No entanto, haverá uma pequena diferença.

Os fabricantes que queiram correr no WEC com os seus GT3 terão de criar um kit estético, para mudar um pouco o aspecto dos carros. Esse kit poderá otimizar a aerodinâmica dos carros, mas apenas isso, sem ganhos de performance. Segundo Richard Mille, o kit, que tem como objetivo proporcionar um “aspecto especial” a cada modelo GT3, terá um custo máximo entre 50.000-100.000 euros e será estritamente de alterações aerodinâmicas. O uso desses kits é reversível, o que implica que um GT3 que corra no WEC, possa ser reconvertido em GT3 “puro”.

“A base é o GT3 mas queremos algumas atualizações em termos de visual”, disse Mille ao Sportscar365. “Será um kit que vai de acordo com o limite de custos. O objetivo é que estejamos totalmente dedicados a baixar os custos. Temos vindo a reduzir drasticamente os custos na Hypercar. Penso que o sucesso está aí porque provamos que, com montantes razoáveis de orçamentos, se poderia correr no WEC e em Le Mans. Nos GT3 é exatamente a mesma abordagem. Mas é claro que deve ser totalmente dedicado aos amadores. Não queremos nenhuma equipa oficial ou de fábrica. Está integrado neste modelo de negócio. A possibilidade de [fabricantes] venderem carros a equipas privadas”.

Assim, o futuro dos GT em Le Mans, passa por GT3 ligeiramente modificados, sem que essa modificação traga melhorias na performance dos carros e o conceito Pro Am vai ser o escolhido, sendo que as tripulações 100% profissionais vão deixar de existir. Se por um lado é pena, pois vimos grandes batalhas nos Pro, a verdade é que as corridas não podem depender das vontades das marcas e assim, com os privados e com custos mais reduzidos, poderemos ter grelhas mais interessantes e com mais carros.