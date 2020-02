WEC, Filipe Albuquerque vence e lidera a LMP2 no Mundial de Resistência

Nem tudo parecia facilidades para Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa na United Autosports, Phil Hanson e Paul Di Resta. As primeiras horas de corrida viram o trio do Oreca perder posições devido a problemas com os pneus. E quando parecia difícil virar o resultado, os três pilotos não perderam a esperança nem tão pouco a determinação e acreditaram até ao final. E acreditar deu o melhor dos frutos: não só a vitória, a segunda consecutiva, mas também a liderança do Campeonato do Mundo de Resistência LMP2.

No final Filipe Albuquerque não escondia a felicidade: “A determinada altura achámos que chegar ao primeiro lugar seria impossível, mas ainda assim continuámos a dar o nosso melhor, tal como a equipa, que nunca perdeu a esperança e que fez um trabalho notável. E de repente tudo começa a parecer possível e fomos lutando e lutando, até chegar a este resultado maravilhoso a todos os níveis. Foi uma prova dura e de superação. Estamos todos de parabéns”, referiu o piloto de Coimbra.

Duas vitórias consecutivas que colocam o piloto português e os seus companheiros de equipa na primeira posição das contas do Campeonato: “Os nossos objectivos iniciais foram atingidos. Agora que estamos na frente, não queremos de lá sair. Faltam três corridas para o final e vamos lutar pelas restantes vitórias. Tem de dar certo, temos todas as condições reunidas. É fantástico estar nesta posição. Estamos preparados para o que aí vem”, concluiu Filipe Albuquerque sempre optimista quanto ao futuro.

E a próxima corrida do FIA WEC acontece novamente nos Estados Unidos da América em Sebring a 20 de Março.