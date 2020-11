WEC: Filipe Albuquerque vai levantar mais um troféu

Filipe Albuquerque já é o virtual campeão do mundo de resistência em LMP2 e vai até ao Bahrein para levantar o troféu.

O piloto português que matematicamente já conquistou o título no decorrer das 24h de Le Mans, prova que venceu em Setembro, precisa apenas de alinhar na corrida deste sábado, 14 de novembro, para ser considerado oficialmente Campeão! Um título que soma ao de Campeão do European Le Mans Series. Um ano de ouro para o piloto de Coimbra naquela que foi a época mais atípica da sua carreira desportiva fruto da pandemia do novo Corona Vírus.

Filipe vai enfrentar as 8h que compõem a corrida sem a pressão das contas do Campeonato, no entanto mantém em mente, chegar a vitória: “Há quase um ano, no início da temporada vencemos a nossa primeira corrida no WEC neste mesmo circuito. Pelo que repetir a vitória seria a melhor forma de festejar este título que nos custou bastante a conseguir e que é um sonho tornado realidade. Não temos pressão nenhuma, pois só precisamos de participar, mas somos profissionais e competitivos e vamos dar o nosso melhor para no final subir ao lugar mais alto do pódio. É a última corrida do ano e queremos muito vencer”, disse o piloto português que irá ter ao seu lado, o seu habitual companheiro de equipa, Phil Hanson mas também Paul Di Resta.

A vitória nas 24h de Le Mans entre os LMP2, o título no European Le Mans Series e agora o título no Campeonato do Mundo de Resistência LMP2 fazem do piloto português o mais vitorioso dos últimos tempos, mas também, o primeiro português a conseguir tal feito: “Sinto-me orgulhoso do percurso que fizemos e do que conseguimos conquistar. No fundo, sempre que entramos em pista é com as vitórias em mente. Tenho uma carreira longa e confesso que este ano foi, talvez, o melhor ano de sempre, não só em termos desportivos como emocionais. A sensação de que nada acontece por acaso. Três vitórias que trago para Portugal e que me enchem de orgulho e patriotismo”, concluiu Filipe Albuquerque que se estreou no automobilismo era uma criança de apenas 8 anos.

Na sexta-feira, 13 de Novembro terá lugar a qualificação. As 8h de corrida arrancam no sábado, dia 14 pelas 11h e terão transmissão no Eurosport 2.