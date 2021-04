WEC, Filipe Albuquerque: “Será um ano diferente que requer alguma adaptação”

Uma das maiores estrelas do automobilismo nacional está de volta às pistas para a primeira prova do Mundial de Endurance da FIA.

Depois do título de Campeão do Mundo de Resistência LMP2 em 2020, Filipe Albuquerque estará de novo à partida do Campeonato com a United Autosports e Phil Hanson como companheiro de equipa. Este ano a novidade é que Paul Di Resta não acompanhará a habitual dupla da United e desta vez de Fabio Scherer completar a tripulação do #22.

A temporada arranca já na próxima semana com a realização do ‘Prologue’ nos dias 26 e 27 de abril e depois a 1 de maio o primeiro confronto no emblemático circuito belga de Spa-Francorchamps.

Filipe encara esta nova época com o otimismo habitual de um campeão do mundo: “Queremos este ano repetir os feitos do ano passado pese embora saibamos que esta época tudo será diferente. A regulamentação mudou, vamos passar a usar pneus Goodyear, há muitos pilotos novos no campeonato e isso muda tudo. Será um ano diferente que requer alguma adaptação. Mas, temos uma equipa muito boa, motivada e um carro que já provou ser vencedor”, começou por referir o piloto de Coimbra.

Os dois dias do ‘Prologue’ serão por isso determinantes: “Vamos testar tudo o que pudermos para chegarmos à corrida o melhor preparados possível. O circuito de Spa é sempre muito especial e exigente. Requer um trabalho afincado para além de que as condições atmosféricas mudam de hora a hora e baralham tudo. Vai ser um desafio enorme mas eu gosto de desafios e estou confiante que as coisas vão correr bem”, concluiu Filipe Albuquerque.