WEC, Filipe Albuquerque: “Regresso da Audi são boas notícias”

Filipe Albuquerque comentou o regresso da Audi à resisitência. O piloto português competiu pela marca germânica de 2011 a 2016.

Em declarações ao AutoSport, Albuquerque referiu que o regresso da Audi são boas notícias para a resistência mundial:

“São muito boas noticias para o mundo da resistência. Acho que Le Mans faz parte do DNA da Audi e sempre tive o feeling que iam voltar. Neste momento já podemos dizer que em 2023 vamos ter pelo menos 3 construtores na classe principal, o que são pelo menos 6 carros, e isto ainda é o início. Acho que a resistência vai viver os seus melhores tempos de sempre a partir de 2023.”

Obviamente que a questão de um possível regresso à marca alemã se coloca na mente dos fãs, mas Albuquerque não tem nada a dizer sobre o assunto para já:

“É claro que tenho grande história com a marca, as minhas primeiras 24h que ganhei foi com a Audi, em Daytona e fui o melhor rookie em Le Mans com eles. Para já tenho contracto com a Wayne Taylor Racing e a Acura. Não ha muito a dizer.”