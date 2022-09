WEC, Filipe Albuquerque: “procurar quebrar o enguiço que nos tem perseguido” | AutoSport

Filipe Albuquerque vai disputar a penúltima jornada da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) no regresso da competição a Fuji. O piloto português estará ao volante do Oreca da United Autosports, partilhando a condução com Phil Hanson e Will Owen, querendo acabar com os azares que têm assolado a tripulação do carro #22.

As seis horas de competição no emblemático circuito de Fuji será o palco da corrida que Filipe Albuquerque espera seja melhor em termos de resultados desportivos que as anteriores. A sequência de percalços registados ao longo da época, afastaram o trio do carro #22 da luta pelo título, não lhes tirou, porém, a motivação de querer chegar às vitórias. É com esse objectivo em mente que vão entrar em pista, esperando festejar no lugar mais alto do pódio no final do fim-de-semana.

“Já passou muito tempo desde a última corrida em Monza e competir no Japão será interessante para fugir aos tradicionais circuitos europeus. A última vez que aqui corremos foi em 2019 e subimos ao terceiro lugar do pódio. Este fim-de-semana queremos subir dois degraus”, começou por explicar o piloto português.

“Não temos sido felizes esta época, sempre com pequenos incidentes ou problemas que nos afastam das vitórias. Não estamos por isso na luta pelo título, mas estamos na luta pelas vitórias. Não temos nada a perder. Vamos dar o nosso melhor e procurar quebrar o enguiço que nos tem perseguido. Temos um carro competitivo, uma equipa motivada e um conjunto de pilotos rápidos. Falta só o factor sorte”, concluiu o piloto de Coimbra.

A corrida terá lugar no domingo e arranca pelas 03h da madrugada em Lisboa com transmissão em direto no Eurosport 1.