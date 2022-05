WEC, Filipe Albuquerque: “objetivo é claramente vencer” | AutoSport

Depois da vitória do passado fim-de-semana em Laguna Seca para o Campeonato Norte Americano de Resistência, Filipe Albuquerque já está na Bélgica para disputar este sábado, 7 de maio, a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Resistência, as 6h de Spa-Francorchamps.

Depois da primeira corrida do campeonato não ter corrido conforme desejava, em Spa-Francorchamps Filipe Albuquerque acredita que a história poderá ser outra, até porque as cinco vitórias consecutivas nesta exigente e emblemática pista abrem boas perspectivas.

“Não fomos felizes em Sebring na corrida de abertura apesar do excelente ritmo competitivo. Sabemos que temos um carro ganhador e que estamos em condições de discutir a vitória. Temos de recuperar os pontos perdidos por isso o objectivo é claramente vencer. Não temos outro objectivo em mente”, começou por referir.

“As cinco vitórias consecutivas nesta pista é um bom mote para não perder o foco. Porém todos sabemos que o circuito de Spa reserva sempre muitas surpresas, não só por ser exigente, mas também porque as condições atmosféricas imprevisíveis por vezes têm um papel fundamental nos resultados. Temos experiência e um carro que conhecemos bem por isso é começar desde cedo a traçar o resultado final”, continuou.

Filipe dividirá o Oreca da United Autosports, como habitualmente, com Phil Hanson e Will Owen. Amanhã terá lugar a primeira sessão de treinos livres. A qualificação está prevista para sexta-feira às 17.20h e a corrida para sábado com início às 12h e transmissão em direto no Eurosport 2.