WEC, Filipe Albuquerque: “O nosso carro estava com andamento para chegar à ‘pole’” | AutoSport

Filipe Albuquerque parte da terceira posição da grelha para a última corrida do ano no Bahrein, tendo ficado muito próximo de conquistar pole position na classe LMP2.

Filipe Albuquerque vai largar para a última corrida do ano do Campeonato do Mundo de Resistência LMP2, que este fim-de-semana está a ter lugar no Bahrein, da terceira posição da grelha. Um resultado que não espelha a performance do Oreca da United Autosports mas que continua a dar garantias de um bom resultado no final das 8h de corrida.

Após a conclusão do treino cronometrado, Filipe não estava satisfeito, mas conformado: “O nosso carro estava com andamento para chegar à ‘pole’, mas cometi um erro, excedi os limites de pista e tive de me contentar com o terceiro lugar. Não gosto de falhar e como tal não estou contente, mas não é de todo um drama o terceiro lugar. Temos oito longas horas de prova pela frente e a performance do carro vai permitir-nos andar bem e lutar por um lugar no pódio”, explicou o piloto português.

A corrida tem lugar amanhã, sábado, e não tendo a pressão das contas do Campeonato, Albuquerque, Phill Hanson e Will Owen vão dar o tudo por tudo: “Vamos com todas as nossas armas. Queremos acabar bem a época, dar um bom espetáculo e retomar aos bons resultados que este ano nos tem escapado. Tenho a certeza que será uma corrida muito disputada”, concluiu Filipe Albuquerque.

Amanhã, a partir das 10.45h o Eurosport transmite em directo as 8h de corrida.