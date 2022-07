WEC, Filipe Albuquerque: “O azar não nos anda a dar tréguas” | AutoSport

Mais uma corrida, mais um azar para Filipe Albuquerque. Tem sido uma época terrível para o piloto de Coimbra, com azares em sucessão. O carro #22 voltou a ficar longe das lutas pelos primeiros lugares com uma dificuldade técnica que arruinou o esforço inicial. O carro do piloto de Coimbra foi consistentemente dos mais rápidos, mas mais uma vez, o pódio foi apenas uma miragem:

“Nem sei o que dizer. Começamos sempre bem, da linha da frente, mas há sempre alguma coisa a acontecer para nos impedir de conseguir traduzir o nosso andamento em resultados efetivos. Desta vez foram problemas no acelerador, que aconteceu logo após a uma situação de ‘safety-car’. Estávamos todos muito juntos e fomos para último. Quando a sorte não nos acompanha, não há nada a fazer. Não nos basta as ‘poles positions’, queremos mais que isso. E sabemos que temos tudo para o conseguir. Mas o azar não nos anda a dar tréguas. Claro que não vamos deitar a toalha ao chão. Há mais duas corridas e vamos continuar a dar o nosso melhor”, referiu.

Filipe Albuquerque é décimo, com 32 pontos e resta-lhe lutar por vitórias nas duas últimas do ano, focando-se no título do IMSA, esperando que a United encontre o gato preto na sua box e o afaste para bem longe.