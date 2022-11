WEC, Filipe Albuquerque: “Não temos nada a perder, podemos arriscar” | AutoSport

A derradeira prova do ano do Campeonato do Mundo FIA de Resistência deste próximo fim-de-semana, as 8h do Bahrein, será ao mesmo tempo a última corrida do ano para Filipe Albuquerque. O piloto português e os seus companheiros de equipa na United Autosports não tiveram um ano feliz, ao contrário de outros, pelo que vão jogar a cartada final na expectativa de esquecerem os infortúnios de jornadas passadas.

Em termos de campeonato nada há a fazer pelo que o objectivo passa por terminar o ano em alta, sem condicionalismos e arriscando tudo o que for possível. Chegar à vitória seria o cenário ideal, mas um pódio já deixava o piloto português satisfeito: “Foi uma época atípica para nós. Apesar do Oreca ter estado sempre com um bom andamento, aliás, nas qualificações via-se isso mesmo, a realidade é que nas corridas aconteceu sempre alguma coisa que anulou todo o nosso trabalho. Diria que foi um ano frustrante para todos”, começou por referir.

Por isso, não havendo nada a perder e só a ganhar, Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Will Owen vão arriscar tudo: “Vamos completamente despreocupados, mas ao mesmo tempo focados. Não temos nada a perder, podemos arriscar, sair da zona de conforto e lutar por um resultado melhor que em corridas passadas. Se formos felizes, tanto melhor, até porque é sempre bom acabar o ano com bons resultados, se não formos, será só uma réplica de tudo o que nos aconteceu ao longo do ano. Há coisas que não controlamos por isso vamos para a pista para conseguir o melhor e depois logo se vê”, concluiu o piloto de Coimbra.

Esta última jornada do FIA WEC terá a corrida de 8 horas no sábado a partir das 11h00.