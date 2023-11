WEC, Filipe Albuquerque: “Manter o foco na vitória e ver o que acontece” | AutoSport

Filioe Albuquerque volta a estar na dicussão de um título, embora desta vez dependa de terceiro para conseguir que tal aconteça. O piloto da United Autosports não poderá ser campeão de LMP2 dada a sua participação do campeonato IMSA, que foi o seu foco principal, mas quer ajudar os seus colegas de equipa Phil Hanson e Frederike Lubin a conquistar o cetro.

Na antevisão para o último fim de semana do WEC, Albuquerque espera lutar pela vitória na prova e esperar que as contas sorriam aos seus colegas:

“Depois de ter discutido o título do Campeonato Norte Americano de Resistência até à última corrida, agora é a vez de estar também envolvido na discussão do título no WEC. É gratificante para um piloto. E ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, espero que aqui no Bahrein o desfecho seja outro”, começou por referir.



A tarefa não será fácil, mas não impossível, já que matematicamente continua em aberto: “A equipa está num bom momento de forma depois das vitórias no ELMS em Portimão. Na última corrida do WEC em Fuji fomos segundos. Por isso temos todas as condições para lutar pela vitória. O resto não depende de nós. Vamos manter o foco no primeiro lugar na corrida, fazer o nosso trabalho e ver o que acontece no final”, rematou Filipe Albuquerque.



As 8h do Bahrein arrancam no sábado pelas 11h e terá transmissão em direto no Eurosport 2.