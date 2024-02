WEC: Filipe Albuquerque mantém otimismo em competir em Le Mans com a Acura | AutoSport

Filipe Albuquerque, piloto da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport, que compete na categoria rainha do campeonato de resistência norte-americano regulado pela IMSA, aos comandos do Acura ARX-06, não desiste da ideia de levar este LMDh a Le Mans, apesar do foco da Honda ser a Fórmula 1.

O piloto luso já antes disse que aguardava que a Honda percebesse que tem uma máquina com potencial para vencer em Le Mans, no entanto o foco da Honda Racing Corporation (HRC) está na utilização de todo o conhecimento para a marca enfrentar o regresso à F1, como fornecedora de motores para a Aston Martin, incluindo os esforços da HPD (Honda Performance Development) responsável pelo desenvolvimento dos projetos nos EUA.

Mesmo com as declarações de Koji Watanabe, Presidente da HRC, como de David Salters, responsável da HPD, que davam conta da concentração de meios no projeto da Fórmula 1, Albuquerque mantém o otimismo de competir na mítica prova de resistência e marco do automobilismo.

“Acho que eu e os outros pilotos precisamos de levar o Sr. Watanabe a jantar fora aqui na América e fazê-lo perceber o quanto somos apaixonados e o quanto queremos ir a Le Mans!”, disse Filipe Albuquerque em declarações ao Sportscar 365. “Estamos mais do que prontos para lá ir, faz todo o sentido levar este carro para a Europa. Penso que seria ótimo. Não seria fácil, mas teremos de esperar para ver como correm as coisas este ano”.

O piloto luso está incluído na lista de concorrentes que estará à partida para a edição de 2023 das 24 Horas de Le Mans, mas não na categoria rainha do mundial de resistência, voltando a competir pela United Autosports em LMP2. Ainda assim, Albuquerque reitera que está “sempre otimista” a poder competir com o LMDh da Acura no próximo ano. “Primeiro, temos de nos certificar de que nos saímos bem este ano e ganhamos este campeonato [IMSA]”, disse Filipe Albuquerque.

O piloto luso acrescentou que “uma das razões para o sucesso dos LMDh é o facto de se poder fazer Daytona e Le Mans juntos, mas até agora estou muito feliz por estar a conduzir o Acura para a WTRAndretti, por estar a lutar por vitórias em praticamente todas as corridas. É tudo o que um piloto pode pedir”.

Foto: Frederick Hardy II