WEC, Filipe Albuquerque: “Mais uma pole que nos enche de alegria”

Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Paul Di Resta vão largar para as 8h do Bahrein, última corrida da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência LMP2 da ‘pole position’. O lugar ideal para arrancar para a corrida que o trio do Oreca da United Autosport pretende vencer. Festejar o título mundial LMP2, que este fim-de-semana se oficializa, tem um sabor melhor quando se sobe ao lugar mais alto do pódio: “Conseguimos mais uma pole que nos enche de alegria. A volta correu muito bem ao Phil e isso traduziu-se nesta posição. Matematicamente já somos Campeões do Mundo LMP2, não temos de nos preocupar com o resultado final da corrida, mas a realidade é queremos vencer. Há forma melhor de festejarmos o título do que com uma vitória?! Seria o culminar de uma ano extraordinário para mim, para o Phil, para o Paul Di Resta que nos ajudou bastante e para toda a equipa que fez um trabalho notável ao longo do ano. Os dados estão lançados, agora é esperar pelo final do dia de amanhã”, disse Filipe Albuquerque. A corrida começará às 11h com transmissão no Eurosport 2.