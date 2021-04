WEC: Filipe Albuquerque mais rápido de todos… até que os LMH

Decorreu ontem em Spa-Francorchamps o primeiro dia do Prólogo do WEC, onde os LMH foram para a pista pela primeira vez. Mas o destaque foi para o LMP2#22 de Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Fabio Scherer.

Mesmo após as reduções de desempenho que foram dadas aos LMP2 para o Campeonato de 2021, a classe dos protótipos LMP2 terminou o primeiro dia no topo, sendo mais rápidos do que os novos Hipercarros.

Filipe Albuquerque manteve o United Autosport #22 no topo, reivindicando a volta mais rápida tanto nas sessões da manhã como à tarde. O seu tempo 2:04.822 foi pouco mais de um décimo mais rápido do que o tempo que tinha estabelecido de manhã. No entanto, a sessão da manhã foi ficou marcada por incidentes, vendo-a chegar a um final prematuro e a sessão da tarde prolongada por meia hora.

São apenas os primeiros passos dos LMH, mas se a tendência se mantiver, é provável que os LMP2 voltem a sofrer alterações, para que as diferenças entre as duas classes sejam mais claras.

Nos LMH, a Toyota foi a referência, com a Alpine a ter um início de dia algo morno, mostrando mais andamento durante a tarde.

Nos GTs foram os Porsche a fazer melhores registos, quer nos Pro, quer nos AM. Hoje será o segundo e último dia de prólogo.

Foto: José Bispo