WEC, Filipe Albuquerque: “Estamos longe do resultado esperado” | AutoSport

Filipe Albuquerque admitiu ter sido surpreendido com o sétimo lugar alcançado pelo Oreca #22 da United Autosports na sessão de qualificação das 6 Horas de Spa, terceira prova do Campeonato do Mundo de Resistência. O ritmo demonstrado até essa sessão era muito superior, colocando a expectativa de uma possível luta pela pole position da classe LMP2.

Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Frederick Lubin mantêm, no entanto, as expectativas iniciais para esta corrida: lutar pela vitória e manter a equipa na liderança do campeonato: “Este resultado foi realmente uma surpresa para nós. Não conseguimos encontrar explicação para já. Vamos ter de analisar a telemetria para conseguirmos perceber o que se passou. Estamos longe do resultado esperado, aliás, para nós a ‘pole’ estava ao nosso alcance. Mas algo se passou, o carro estava bom e temos de perceber o que foi, até porque os nossos colegas de equipa conseguiram a ‘pole’ e estivemos sempre mais rápidos que eles”, começou por explicar o piloto de Coimbra.

Não sendo a posição na grelha determinante para o desfecho da corrida, a realidade é que Filipe Albuquerque sente um pouco de frustração: “A ‘pole’ faz bem ao ego dos pilotos e é, por norma, uma motivação acrescida, mas não é tudo. Não estou feliz com a situação, mas o que conta é a corrida de amanhã e, tanto eu, como o Phil e o Frederick, vamos agarrar neste percalço e transformá-lo em algo bom”, rematou o piloto da United Autosports confiante.

Assim e para se ficar a conhecer o desfecho deste fim-de-semana num circuito tão especial como o de Spa-Francorchams, pode acompanhar a corrida no Eurosport 2, amanhã, sábado, a partir das 12.15h.