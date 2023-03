WEC: Filipe Albuquerque em Sebring “com esperança redobrada no futuro” | AutoSport

Filipe Albuquerque regressa este fim de semana aos Estados Unidos da América, mas não para mais uma prova do Sportscar Championship da IMSA. O português é um dos pilotos do pelotão do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) que vai testar durante dois dias no Prólogo, preparando mais uma temporada do mundial, querendo regressar ao título em LMP2 com a United Autosports.

O WEC arranca oficialmente este fim de semana em Sebring com a realização do ‘Prologue’, os testes oficiais que antecedem o inicio de campeonato, no mesmo circuito onde irá decorrer a primeira prova, a 17 de março.

Filipe Albuquerque volta assim ao seio da United Autosports para se juntar ao seu habitual companheiro de equipa, Phil Hanson e a Frederick Lubin, recém-chegado à estrutura. O teste de primordial importância para fazer os últimos acertos servirá também de adaptação ao novo elemento da equipa. Ao volante do habitual Oreca com o #22 da categoria LMP2, Filipe está ansioso por este início de campeonato: “Voltamos ao início mas com esperança redobrada no futuro. Junta-se a nós um jovem piloto vindo dos fórmulas que é caracteristicamente muito rápido. Um ingrediente importante. Estes dois dias de testes serão fundamentais para todos, mas sobretudo porque queremos muito a vitória que não conseguimos o ano passado. Teremos muito tempo em pista para nos adaptarmos, fazermos ajustes e encontrar o melhor compromisso para a corrida que acontecerá já na próxima sexta-feira dia 17 de Março”, disse.

Olhos centrados assim no Sebring International Raceway já a partir de amanhã.