WEC: Filipe Albuquerque é líder da classificação dos LMP2 | AutoSport

Depois de ter conquistado o segundo lugar no final das 1000 Milhas de Sebring, Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa do Oreca #22 da United Autosports são líderes da classificação de pilotos da classe LMP2, uma vez que a tripulação vencedora da prova de abertura do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) não pontua para o troféu desta classe, uma vez que a Hertz Team JOTA espera o Porsche 963 para competir na Hypercar.

A tripulação do #22 fez uma corrida de recuperação, depois de arrancarem da sétima posição da grelha de partida. Passaram para o segundo lugar da tabela da classificação dos LMP2 quando Frederick Lubin, estreante no campeonato, entrou nas boxes sem ser permitido. Perderam um minuto com o lapso que os colocou na cauda do pelotão, mas não de deram por vencidos. Os pilotos regressaram ao ataque e o andamento que o Oreca apresentava permitiu-lhes recuperar grande parte do tempo perdido para ficarem a dois segundos do primeiro classificado no final da prova de resistência, já depois da equipa ter ficado sem o segundo carro, o Oreca #23, que teve de desistir por problemas técnicos numa altura em que liderava o pelotão da classe.

“É um segundo lugar com sabor a vitória. Fizemos uma grande corrida e isso deve-se sobretudo ao andamento do carro, mas também ao andamento do Phil e do Frederick. Temos pena daquele erro do Fred, mas compreensível para um estreante. O importante é que no final levamos a pontuação máxima para o Campeonato. E saímos daqui com o sentimento de dever cumprido e entusiasmados com as próximas corridas”, explicou Filipe Albuquerque que mais uma vez esteve ao seu melhor nível num circuito exigente e com características muito particulares.

O piloto luso não concluiu o trabalho agendado para o Sebring International Raceway e hoje volta a entrar em pista para disputar a corrida do campeonato da IMSA na classe rainha.