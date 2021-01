WEC, Filipe Albuquerque: “É excelente correr em Portugal e espero ter público”

Soube-se hoje que a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) se vai correr em Portugal, mais propriamente no Autódromo Internacional do Algarve, de 2 a 4 de abril – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS.

Para Filipe Albuquerque, que neste momento se encontra nos E.U.A para correr as 24h de Daytona, ronda do IMSA WeatherTech Sportscar Championship, esta notícia é um motivo de orgulho, principalmente porque não estava nos planos do piloto de Coimbra correr em Portugal este ano. Albuquerque também espera que em abril já se possa ter adeptos nas bancadas.

Oiça aqui a reação do piloto português, que no WEC corre na United Autosports: