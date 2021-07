WEC: Filipe Albuquerque de regresso a Monza | AutoSport

O Circuito italiano de Monza recebe este fim-de-semana de 17 e 18 de Julho a terceira jornada do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC). Filipe Albuquerque regressa ao seio a United Autosports para se juntar a Phil Hanson e Fabio Scherer com o objetivo de conseguirem a vitória entre os LMP2.

O piloto português não realizou a segunda corrida da temporada do WEC em Portimão por ser uma prova coincidente com o Campeonato Norte Americano de Resistência, mas regressa agora mais motivado que nunca para levar o Oreca #22 à vitória tal como aconteceu na primeira corrida em Spa:

“A ausência em Portimão retirou-me da liderança do Campeonato, mas isso não altera em nada os objetivos para este fim-de-semana: ganhar. E com esse espirito que vamos enfrentar as seis horas de prova e acredito que vamos conseguir aquilo a que nos propomos. Temos um ótimo carro, uma equipa motivada e pilotos determinados. São os ingredientes certos!”, disse o piloto de Coimbra.

O ano passado neste mesmo circuito, Filipe festejou o título no European Le Mans Series, pelo que regressar aos local onde já se foi feliz é sempre uma motivação extra: “É uma pista que gosto particularmente e que se ajusta ao nosso carro. Por isso vamos fazer tudo para conseguir a ‘pole’ e depois arrancar para chegar ao lugar mais alto do pódio entre os LMP2. Venho de duas corridas nos Estados Unidos com dois terceiros lugares, estou ávido de vitórias”, concluiu o piloto português.

As 6h de Monza começam na sexta-feira, 16 de Julho com os treinos livres. No sábado terá lugar a qualificação às 17.20h. A corrida começa no Domingo às 11h.