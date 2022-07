WEC: Filipe Albuquerque contra pontos a dobrar em Le Mans | AutoSport

Filipe Albuquerque tem manifestado o seu desagrado pela ronda de Le Mans ter pontos a dobrar, o que decide quase de forma irremediável as contas do título. Este é um tema que o piloto português já tem mencionado há algum tempo e que foi novamente referido.

Albuquerque defende que os 50 pontos dados pela vitória em Le Mans matam a luta pelo título a meio da época:

“Um ponto que continuo a trazer todos os anos é que nunca concordei com 50 pontos para Le Mans, só porque Le Mans está no meio do campeonato e mata as últimas três corridas”, disse Albuquerque ao Sportscar365. “Dar os pontos extra para Le Mans, penso que retira alguma adrenalina à luta pelo título”.

Numa publicação nas redes sociais, Albuquerque completou:

É muito importante dizer que eu sempre disse isto. Mesmo quando ganhei o WEC em 2020. Eu estava a lutar pelo campeonato com Will Stevens. O seu carro teve um problema (bateria) em Le Mans. Eles abandonaram. Tinha mais de 50 pontos e 2 corridas pela frente. Só tivemos de terminar para garantir o título.”

Will Stevens acredita ser justo dar mais pontos pela corrida mais longa do mundo:

“Não creio que haja uma resposta certa ou errada, mas acredito numa corrida mais longa, Le Mans é o evento principal do ano e se se executa uma boa corrida, então deve ser recompensado por isso”.