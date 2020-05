WEC: Filipe Albuquerque com novos colegas para prova virtual em Le Mans

As 24h de Le Mans virtuais irão contar com a presença da United Autosports que terá uma equipa de luxo ao volante do #22.

Filipe Albuquerque não podia faltar a esta prova e está na lista de pilotos que conta também com Job van Uitert, Alex Brundle, todos vindos dos LMP2 e Tom Gamble, uma aposta vinda dos LMP3.

Haverá um período de testes disponível para os pilotos, com a qualificação para a classe LMP2 iniciando às 17: 40 na sexta-feira, 12 de junho. A corrida virtual de 24 horas começará no sábado, 13 de junho, às 14:00. A corrida será realizada no programa rFactor 2 e contará com uma mistura de carros LMP2 e GTE, numa simulação que contará com trocas de pneus e reabastecimento, dia e noite, com carros a poder sofrer danos e problemas técnicos. A corrida será transmitida ao vivo nas plataformas de streaming de TV e online, bem como nas plataformas digitais WEC / ACO e Motorsport Games e na app WEC.

“Queríamos mostrar nosso apoio ao ACO e ao WEC participando naa corrida virtual de 24 horas em Le Mans. Adoramos Le Mans e, embora não possamos correr de verdade em junho, este é um ótimo substituto. Estou empolgado para ver como será a nossa prestação” disse Zak Brown, dono da equipa

“A corrida virtual de 24 horas de Le Mans é uma ótima idéia. Isso dá às equipas a oportunidade de manter os patrocinadores envolvidos assim como os nossos pilotos. Parabéns ao ACO por fazer com que até o processo de seleção da corrida virtual pareça real. É decepcionante não ter dois carros na grelha, principalmente porque o segundo carro foi formado por uma equipa de pilotos e patrocinadores que apoiam as duas séries do ACO onde competimos em 2020 [European Le Mans Series e Michelin Le Mans Cup] . No entanto, tenho certeza de que o Filipe, Alex, Job e Tom farão um bom trabalho. Estou ansioso para ver como nossa equipa se sai” disse Richard Dean, proprietário e diretor da equipa.