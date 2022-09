WEC, Filipe Albuquerque: “Avaliar tudo o que não correu bem” | AutoSport

Não foi um fim de semana positivo para Filipe Albuquerque e a tripulação do #22 da United Autosport. A equipa nunca teve ritmo para se chegar às equipas da frente e com isso, tiveram uma prestação discreta e algo pálida, olhando ao que já foram capazes de fazer.

Albuquerque estava resignado no final da corrida, com uma boa dose de frustração:

“Infelizmente não tivemos o andamento esperado. Não é uma pista que se ajuste ao nosso carro e sofremos bastante com o nível de performance. Temos de avaliar tudo o que aconteceu. No início da corrida, com as temperaturas mais quentes, foi manifestamente complicado e foi melhorando mais para o final. Mas já nada havia a fazer. Foi a primeira vez que não fomos competitivos e isso é frustrante”, referiu Filipe Albuquerque.

Concluída aquela que foi a jornada mais complicada da época, segue-se o derradeiro confronto: “Temos de avaliar tudo o que não correu bem este fim-de-semana, fazer ‘reset’ e focarmo-nos na próxima prova. Será a última oportunidade para mostrar todo o nosso potencial”, rematou Filipe Albuquerque.