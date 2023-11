WEC, Filipe Albuquerque: “andamento em qualificação não espelhou tudo o que fizemos nos treinos” | AutoSport

Não correu de feição a sessão de qualificação de Filipe Albuquerque com vista às 8h do Bahrein, última prova do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC). Depois de ter sido o mais rápido em duas das três sessões de treinos livres, o piloto português sofreu com problemas de aderência que o colocaram na quinta posição da tabela classificativa.



Com oito horas de corrida pela frente o quinto lugar pode significar pouco para o trio da United Autosports: Albuquerque, Phil Hanson e Frederike Lubin mas não deixa de ser um resultado inesperado: “Não percebo o que realmente se passou. Não tinha aderência para andar mais rápido e isso custou-nos tempo precioso. O andamento em qualificação não espelhou tudo o que fizemos nos treinos”, começou por referir Filipe Albuquerque.



Ainda assim, há uma longa corrida pela frente e nem sempre as provas acabam como começam por isso há toda uma esperança renovada para o que aí vem: “Deitar a toalha ao chão não é opção. Enquanto houver corrida pela frente há toda uma onda de hipóteses. Continuamos focados e determinado em terminar o ano em alta. Seria bom para a equipa, para os meus colegas e claro, para mim”, concluiu o piloto português.



A corrida começa amanhã, sábado, pelas 11h e terá transmissão integral e em direto no Eurosport 2.