WEC: Filipe Albuquerque ambicioso para as 24h de Le Mans

Filipe Albuquerque chega às 24h de Le Mans, prova do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC), na liderança da categoria LMP2. Juntamente com Albuquerque, estão Phil Hanson e Paul Di Resta no #22 da United Autosports para correr na mítica corrida francesa.

À semelhança das outras provas, o português pretende o lugar mais alto do pódio [LMP2]. Ao volante do Oreca #22 da United Autosports, o piloto de Coimbra está confiante no sucesso, pese embora saiba que a prova não é conhecida por ser propriamente fácil.

“Estou ansioso e até um bocadinho nervoso. Estamos na liderança do campeonato [categoria LMP2] e esta prova é muito importante em termos de Campeonato. Sabemos que somos candidatos à vitória, mas todos sabemos que em Le Mans nada pode ser dado como adquirido. Aliás, há uma célebre frase que diz: ‘Não és tu que escolhes Le Mans, é Le Mans que te escolhe a ti’. E é mesmo isto. Queremos ganhar, sabemos que temos carro e equipa, mas em Le Mans a pontinha de sorte pode fazer a diferença”, afirmou Albuquerque

“Será a nossa estreia com o Oreca nesta pista. Não vamos ter o habitual teste que antecede o evento que seria muito importante para afinarmos o carro às condições da pista. Não temos histórico, mas vamos dar o nosso melhor e procurar recuperar dessas desvantagem, até porque temos tudo o resto: ambição, motivação, andamento e profissionalismo. Agora só nos resta deixar acontecer”, finalizou Albuquerque.

O programa de Le Mans inicia-se já na 5ª feira, com treinos livres e qualificação. Na 6ª feira tem lugar a super pole, que vai determinar a grelha de partida para os mais velozes. A partida das 24 horas está marcada para as 13h30 (hora Portuguesa) e terá transmissão televisiva integral no canal Eurosport.