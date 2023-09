WEC, Filipe Albuquerque: “A equipa vem de uma vitória no ELMS, por isso a motivação está em alta” | AutoSport

Filipe Albuquerque está de regresso ao Campeonato do Mundo de Resistência para a sexta e penúltima prova do Campeonato em Fuji no Japão. O piloto vai voltar a sentar-se no Oreca da United Autosports partilhando o volante com Phil Hanson e Frederick Lubin.

A equipa ocupa a terceira posição do campeonato e Filipe está focado em conseguir ajudar o carro #22 a chegar à vitória. Não será uma tarefa fácil, já que Fuji não tem sido um circuito de eleição, mas ainda assim, o piloto português está confiante quanto a um bom resultado.

“Nunca fomos verdadeiramente competitivos em Fuji, mas acredito que este ano as coisas possam mudar.

A equipa vem de uma vitória no European Le Mans Series, por isso a motivação está em alta. É importante ganhar a corrida numa altura em que faltam duas provas para o final do ano. Se por alguma razão isso se avizinhar complicado, o ideal é ficarmos à frente dos principais rivais para ganharmos pontos e não perdemos terreno para o último confronto no Bahrein”, começou por explicar.

“Estou verdadeiramente optimista: temos um bom carro e a equipa está focada no objectivo. Eu de tudo farei para ajudar, já que não entro na luta pelo título por não ter disputado duas as provas do calendário, mas quero muito vencer”, concluiu Filipe Albuquerque.

As 6h de corrida arrancam pelas 3h da madrugada em Portugal do próximo Domingo e podem ser acompanhadas em directo no Eurosport.