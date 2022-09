WEC: Ferrari testou LMh em Portimão | AutoSport

A Ferrari esteve no Autódromo Internacional do Algarve a testar o Hypercar que vai apresentar no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) do próximo ano.

O novo protótipo da Scuderia anunciou que completou com sucesso três dias de testes no circuito de Portimão. Os testes fizeram parte do programa de desenvolvimento do carro antes da sua estreia nas 1000 Milhas de Sebring nos Estados Unidos da América, a ronda de abertura do WEC em 2023.

Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Fuoco, Miguel Molina e Davide Rigon revezaram-se aos comandos do carro italiano. Alguns destes pilotos também participaram nos testes simultâneos do novo Ferrari 296 GT3. Informou a equipa italiano que “o circuito do Algarve foi um excelente banco de ensaio para diferentes tipos de testes”.

As condições meteorológicas ajudaram durante os 3 dias de testes, tendo sido variável ao longo dos dias, significando que puderam pilotar com sessões em piso seco alternadas com outras sobre pista molhada.