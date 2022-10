WEC: Ferrari testou com dois Hypercar em Monza | AutoSport

A Ferrari prepara a apresentação oficial do seu novo Hypercar para competir na categoria principal do WEC. No início da semana, em Monza, a Ferrari esteve a testar dois protótipos novos, assim como o novo 296 GT3.

No templo da velocidade, em Monza, Alessandro Pier Guidi e Nicklas Nielsen terão estado ao volante das duas máquinas. No próximo domingo já saberemos um pouco mais sobre as novas máquinas da Scuderia.

Do lado do 296 GT3, irá ocupar o lugar do 488 GT3, que desde 2016 tem colecionado sucessos, com mais de 500 vitórias conquistadas. A nova máquina da Ferrari contará com um V6, turbo, ao contrário do V8 que equipa os 488GT3. O pacote aerodinâmico permite um aumento de 20% face à versão atual do 488 GT3 e os seus pontos fortes serão já testados em janeiro, com a participação nas 24h de Daytona.