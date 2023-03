WEC: Ferrari substituiu o chassis do 499P #51 | AutoSport

De forma preventiva a Ferrari AF Corse decidiu substituir o chassis do Hypercar 499P número 51, depois de um acidente durante o Prólogo da semana passada na mesma pista onde decorre a ronda de abertura do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), em Sebring.

Em comunicado, os italianos informaram que “após o acidente na curva 1 no domingo, tendo completado a análise, a equipa decidiu substituir o chassis do número 51”, que é pilotado por Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

O acidente na semana passada deu-se quando James Calado saiu para a pista e com pneus frios – a não utilização das mantas de aquecimento no WEC é uma das preocupações de alguns pilotos – perdeu o controlo ao novo Hypercar da Ferrari, embatendo a cerca de 70km/h nas barreiras de proteção do traçado norte-americano.