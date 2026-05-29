WEC: Ferrari só fica se puder construir o seu carro a 100%

A Ferrari condicionou a sua permanência a longo prazo no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) na classe Hypercar à garantia de que os futuros regulamentos continuarão a permitir que os fabricantes construam o carro integralmente em casa. A marca italiana, que estendeu o seu compromisso na categoria até ao final de 2029, aguarda o desfecho das negociações sobre o próximo conjunto de regras, cuja introdução está prevista para 2030.

O WEC está a trabalhar com vários intervenientes numa plataforma regulamentar unificada que substituirá a atual divisão entre as fórmulas LMDh e LMH. A Ferrari entrou na classe Hypercar pela via LMH, que oferece maior liberdade de desenvolvimento, ao contrário da rota LMDh, que permite a aquisição de um sistema híbrido estandardizado. Para Antonello Coletta, responsável global de endurance da Ferrari, a existência de duas plataformas distintas não beneficia ninguém, sendo do interesse de todos convergir para uma solução única, desde que essa solução preserve a capacidade de construir 100% do carro internamente.

Coletta aproveitou para defender a sustentabilidade do modelo LMH face às críticas sobre escalada de custos, nomeadamente através do sistema de Evo Jokers. O responsável afirmou que a Ferrari é o fabricante que menos Jokers utilizou de todos, considerando o sistema uma forma eficaz de controlar os custos. Sublinhou ainda que qualquer plano de negócio bem elaborado deveria ter incluído estas variáveis desde o início, rejeitando que os Evo Jokers possam ser utilizados como justificação para abandonar o campeonato.

Relativamente à tendência crescente de novos fabricantes optarem pela via LMDh, com Genesis, Ford e McLaren a aderirem à categoria por essa rota, Coletta notou que são precisamente as equipas LMDh as que têm abandonado o WEC, referindo os casos da Porsche, da Lamborghini e da Alpine. Em contrapartida, os fabricantes LMH como a Toyota, a Peugeot, a Ferrari e a Aston Martin têm mantido a sua presença de forma consistente, o que, na sua ótica, demonstra uma maior visão de longo prazo.

Antonello Coletta, responsável global de endurance da Ferrari, em declarações à Motorsport.com Itália:

“A convergência é uma das questões que tem estado na ordem do dia desde o lançamento destes novos regulamentos. Ter duas plataformas diferentes não ajuda, pelo que é do interesse de todos que exista uma plataforma única para o futuro. A Ferrari tem as suas próprias ideias: permanecerá neste campeonato se puder continuar a construir o seu carro a 100%, como estamos a fazer hoje, de acordo com os regulamentos LMH.

Para nós, poder construí-lo a 100% é uma prioridade; se depois existir a possibilidade de partilhar algo, como acontece com o LMDh, essa é uma escolha que cada equipa fará com base nas suas próprias estratégias, mas para nós é essencial construir 100% do carro. Esta é a base: uma plataforma única e a capacidade de continuar a construir o carro a 100%. O resto são detalhes que se seguirão; será certamente importante definir também o tipo de sistema de tração, se tração integral ou tração traseira, que é atualmente o que distingue as duas plataformas.”

“Se olharmos com atenção, as marcas que abandonaram o campeonato, ou estão prestes a abandoná-lo, são equipas LMDh: estou a pensar na Porsche, na Lamborghini, e a Alpine também está prestes a sair. Mas entre as LMH, a Toyota, a Peugeot, a Ferrari e a Aston Martin sempre permaneceram. Acredito que há muita retórica por detrás desta história, e também discussões políticas.”

“Na minha opinião, não é um problema [os Evo Jokers]. Quando eu e a minha equipa elaborámos o plano de negócios, já incluímos o Joker Evo, pois os regulamentos permitem-no. Se alguém não o fez e está a usar isso para justificar a saída do campeonato, penso que é uma desculpa e não a razão real.”