WEC: Ferrari revela detalhes do novo hipercarro | AutoSport

49 anos depois da última participação da Ferrari na classe rainha em Le Mans, em junho de 1973, os italianos revelaram os primeiros detalhes do Hypercar que irá competir no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA a partir de 2023. O carro, que iniciará os seus primeiros testes de desenvolvimento nas próximas semanas, segundo a Ferrari “mostra fortes referências de design às características estilísticas que distinguem os modelos” italianos.

Com pouco menos de um ano para a edição centenária das 24 Horas de Le Mans em 2023, a contagem decrescente para a equipa italiana começou oficialmente.