WEC: Ferrari quis acabar com o BoP, mas as outras marcas não aceitaram

O Balance of Performance (BoP) continua a ser tema de conversa no WEC, depois de a Ferrari ter ficado isolada na proposta de eliminar este mecanismo da categoria Hypercar. A posição foi tornada pública por Antonello Coletta, responsável máximo da marca italiana na resistência, que admitiu surpresa perante a falta de apoio dos restantes construtores.

O BoP faz parte da classe Hypercar desde a sua criação, mas a metodologia revista para 2025, definida pela FIA e pelo Automobile Club de l’Ouest, foi alvo de fortes críticas. A discussão intensificou-se após o arranque dominante da Ferrari na temporada, que acabou por culminar na conquista do título, e pelas oscilações acentuadas de desempenho entre corridas, sobretudo depois das 24 Horas de Le Mans.

Em reuniões recentes, realizadas no contexto de uma eventual introdução de lastro de sucesso em 2026, a Ferrari defendeu a eliminação total do BoP, mantendo apenas as janelas de desempenho definidas na homologação técnica. A proposta, no entanto, não recolheu apoio entre os restantes fabricantes, que preferiram a continuidade do modelo atual. Apesar da discordância, Coletta sublinhou que a marca respeita a decisão da federação e do promotor.

Antonello Coletta explicou a posição da Ferrari:

“A nossa proposta para o futuro foi muito clara para todos. Pedimos para eliminar completamente o BoP, mas fomos o único fabricante a concordar totalmente com isso. Os outros pediram para manter exatamente a mesma situação.”

O responsável italiano acrescentou:

“Estou surpreendido porque, durante a época, foi possível ver em sites e jornais que muitos fabricantes diziam que o problema dos seus resultados era o BoP. Para nós, é normal pedir a sua remoção. Mas quando o fizemos, os outros disseram ‘não, não, não’. A resposta está em cima da mesa. Provavelmente é a melhor desculpa à segunda-feira.”

Um dos construtores mais críticos do BoP ao longo de 2025 foi a Toyota Gazoo Racing Europe, representada pelo seu diretor técnico David Floury. Ainda assim, a Toyota optou por não apoiar a proposta da Ferrari, argumentando que a existência do BoP é um pilar essencial para a competitividade e sustentabilidade do campeonato, evitando o abandono de marcas e garantindo um equilíbrio mínimo entre projetos muito distintos.

A posição japonesa passa por reformar o sistema, reduzindo os seus efeitos mais extremos, mas sem abdicar completamente de um mecanismo que esteve na base do compromisso assumido pelos construtores aquando da entrada no campeonato.

David Floury justificou a recusa em apoiar a proposta:

“Pode-se olhar apenas para os próprios interesses ou ter uma perspetiva mais ampla, que tenha em conta a sustentabilidade do campeonato. Eliminar o BoP não seria justo para muitos fabricantes e poderia levar alguns a abandonar rapidamente. Há formas de manter algum equilíbrio de desempenho, mas não de forma tão extrema como vimos esta época. O objetivo é encontrar o compromisso certo para que o WEC continue a ser um verdadeiro desporto, com mérito — algo que sentimos ter faltado este ano.”