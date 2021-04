WEC: Ferrari irá usar conhecimento do departamento de F1

O regresso da Ferrari ao WEC não será encarado com facilitismo e a Scuderia irá usar todo o conhecimento existente no grupo para preparar a sua ida a Le Mans.

O pessoal actualmente a trabalhar nos projectos GT da Ferrari estará obviamente fortemente envolvido, enquanto os membros da equipa de F1 e do departamento de automóveis de estrada estão também prontos a contribuir com as suas competências e a criar uma ligação entre os três programas híbridos de motopropulsores.

“Se partilharmos conhecimentos com a F1, é bom para nós”, disse Antonello Coletta, diretor do departamento de corridas GT, responsável pelo projeto LMH. “Se podemos ter algumas pessoas do departamento de F1, porque não? Mas a decisão de fazer LMH foi tomada como uma questão estratégica e não como uma consequência das novas regras da F1 [limite orçamental]. Evidentemente, a experiência do departamento de F1 é consistente e será uma oportunidade para nós. A Ferrari é uma empresa e é normal que partilhemos toda a experiência que temos na nossa fábrica. É normal para nós, mas não porque estamos em LMH. Em GTE, é exatamente o mesmo, embora não tenhamos o híbrido. Em qualquer caso, partilhamos toda a experiência que temos. Com as novas regras em F1, isso deverá significar que teremos algumas pessoas do departamento de F1. “

Questionado sobre os factores que tornaram os LMH financeiramente viável, Coletta disse que o limite orçamental de F1 veio por coincidência e outras razões assumiram o seu lugar. “Ano a ano será mais ou menos o mesmo custo que os GTE. Quando decidimos avançar, tomamos em consideração a economia atual e a economia futura. A diferença mais importante é que o custo é realmente mais baixo do que o LMP1. Em qualquer caso, a decisão não é tomada com base na economia, é estratégica. “

Quanto aos pormenores técnicos do LMH italiano, Coletta ainda não deu pormenores:

“Prefiro responder a essa pergunta mais tarde. Estamos a considerar ambas as ideias. Honestamente – na minha mente – a solução é clara. Mas por agora, prefiro manter esta decisão confidencial. “