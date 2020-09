WEC: Ferrari avalia classe principal

Na Ferrari, a marca italiana continua a estudar um possível retorno à classe mais alta do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC).

De acordo com o chefe de corridas da marca na categoria GT, Antonello Coletta: “Começámos uma análise aos novos regulamentos técnicos, com o objetivo de no final da época decidirmos se vamos ou não entrar nas categorias maiores, e em que configuração”.