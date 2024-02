WEC: Ferrari assinala o dia do nascimento de Enzo Ferrari com revelação da pintura do 499P | AutoSport

A Ferrari assinala o aniversário do nascimento de Enzo Ferrari, a 18 de fevereiro de 1898, com a revelação da pintura do 499P que volta a competir na classe Hypercar do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), celebrando ainda o Ferrari 312 PB com o esquema de cores.

Depois da vitória na edição do centenário das 24 Horas de Le Mans, as atenções da Ferrari estão agora viradas para a segunda temporada do mundial, que terá início a 2 de março no Catar e contará com os carros com os números 50 e 51 em parceria com a AF Corse.

Não é só o aniversário do fundador da Scuderia que foi lembrado hoje – devido à neve que tinha caído, só foi possível registar Enzo Ferrari dois dias depois, como recordou o próprio no livro de memórias – com a revelação da decoração dos dois protótipos. Embora recordem as cores da época passada, a nova decoração inroduz elementos inovadores. O vermelho da Ferrari é combinado com o tradicional amarelo Giallo Modena da empresa, já visto na pintura de 2023, mas o esquema de cores celebra ainda o Ferrari 312 PB, o último protótipo a competir no campeonato do Mundo em 1973, antes de um interlúdio de meio século quebrado no ano passado.

Um vermelho especificamente concebido, revela a Ferrari, para a nova temporada domina o 499P e inspira-se no monolugar F2007 com o qual a Scuderia Ferrari competiu na Fórmula 1 em 2007, mas com a adição de novos elementos produzem uma versão mais brilhante do hipercarro, sublinhando a equipa italiana que aumenta “a visibilidade do carro à noite e em condições de fraca visibilidade”.

Novos grafismos, linhas e faixas horizontais na mesma cor acentuam ainda mais “o conceito de dinamismo e velocidade”.

Os pilotos são os mesmos da temporada passada: Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen no #50, e Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi no #51.

Fotos: Ferrari