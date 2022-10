WEC: Ferrari apresentou o 499P, o seu novo Hypercar | AutoSport

A Ferrari apresentou a sua nova máquina. Depois de 50 anos de ausência a nível oficial na categoria de topo do Endurance, a Scuderia apresentou o seu novo Hypercar, que se irá estrear em 2023 e tentar a vitória nas 24h de Le Mans na edição centenária do próximo ano.

499P é o nome do novo Hypercar, com o qual a Ferrari competirá no WEC. No passado, os protótipos de Maranello tinham a letra P no seu código de identificação, frequentemente precedido pelo número da capacidade cúbica do motor. O 499P não é exceção. É um carro que é fruto de uma visão orgulhosamente enraizada no passado onde começou a lenda que ainda hoje se perpetua e que deu 22 títulos mundiais e 9 vitórias à geral nas 24 Horas de Le Mans.

Na decoração do 499P que se estreará em Sebring, o famoso esquema de cores já introduzido no 312 P nos anos 70, que também sublinha visualmente a ligação com uma história interrompida há 50 anos, mas sempre presente na essência da marca. Para por este motivo, a escolha do número 50 num dos dois que serão inscritos no campeonato mundial, enquanto o outro será o número 51, um dos mais bem sucedidos de sempre. As tripulações oficiais serão anunciadas futuramente e os pilotos escolhidos já estão inseridos na Família Ferrari, pelo que não se esperam grandes surpresas.

O V6 do LMH tem a mesma arquitetura V6 de 120 graus que o motor do novo 296 GT3 lançado em Julho, mas é um desenho totalmente novo. A Ferrari completou até agora mais de 12.000 km de testes nos dois chassis 499P. A homologação do carro deverá estar concluída até ao final deste ano. Ferdinando Cannizzo responsável pelo desenho e desenvolvimento do protótipo disse sobre o motor:

“Não é o mesmo motor [que o 296]. É a mesma arquitetura do 296, mas é um motor de stress, o que significa que a estrutura tem de ser totalmente diferente. Escolher o V6 foi o caminho certo a seguir, considerando a forma como a nossa gama de carros de estrada se está a mover – foi natural seguir esse caminho. Mas não foi um compromisso porque um V6 é pequeno, leve e muito compacto: isto dá uma vantagem em termos de organização interna, distribuição de peso e centro de gravidade. Quando vejo este carro, é claramente um Ferrari”, disse Cannizzo.

O Ferrari 499P irá para a pista acompanhado de técnicos e engenheiros Maranello com a colaboração de AF Corse. A parceria continua um caminho de sucesso iniciado no FIA GT 2006 com o F430 GT2 que trouxe à equipa, os títulos de piloto e construtor na sua época de estreia. Da parceria entre a Ferrari e a AF Corse nasceu a maioria dos sucessos nos GT dos últimos anos e todos aqueles alcançados no Endurance Mundial Campeonato (WEC) desde a sua fundação em 2012.

John Elkann, Presidente Executivo da Ferrari: “O 499P permite-nos regressar à competição e tentar a vitória global no WEC. Quando decidimos comprometer-nos com este projeto, seguimos um caminho de inovação e desenvolvimento que é fiel à nossa tradição de utilizar a pista como um campo de ensaio ideal para soluções técnicas pioneiras, antes de as transferirmos para os nossos próprios automóveis. Abordámos este desafio com humildade, mas conscientes de uma história que nos tem permitido mais de 20 títulos mundiais e nove vitórias globais nas 24 Horas de Le Mans.

Antonello Coletta, Chefe da Ferrari Attività Sportive GT: “O 499P é um sonho tornado realidade. Hoje é um momento importante para todas as pessoas que trabalharam tão arduamente neste projeto nos últimos dois anos. Queríamos prestar uma homenagem à nossa história. Ao fazê-lo, porém, olhámos em frente, criando um manifesto do nosso compromisso para com o campeonato mundial de endurance. O 499P é um protótipo que é distintamente Ferrari, no sentido mais completo do termo, e é com emoção que finalmente o partilhamos com os nossos clientes e os fãs da nossa marca”.