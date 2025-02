WEC: Ferdinand Habsburg fez a sua preparação na estrada mais perigosa do mundo

Alguns pilotos aproveitam as férias para fazerem atividades diferentes, que lhes permitam abstrair-se das corridas. Não poucas vezes, as estrelas do volante optam por fazer subir os níveis de adrenalina e Ferdinand Habsburg fê-lo de maneira original.

O piloto da Alpine, que este ano voltará a ter com colegas de equipa Charles Milesi e Paul-Loup Chatin, teve uma abordagem diferente à preparação para a época 2025. Enquanto os seus colegas de equipa apostarem em treino físico e na presença nas 24h de Daytona para ganhar ritmo competitivo, Habsburg foi com o seu pai até a Bolívia para percorrer a estrada mais perigosa do mundo.

A “Estrada da Morte” ou “Camino a los Yungas”, é uma das estradas mais perigosas do mundo. Construída na década de 1930 pelo governo boliviano, partes dela foram feitas por prisioneiros de guerra paraguaios. Com 64 km de extensão, a estrada liga La Paz à região de Yungas e tem troços estreitos com menos de 3 metros de largura, com precipícios de mais de 610 metros.

A estrada registava uma média de 209 acidentes e 96 mortes anuais antes da construção de uma rota alternativa em 2006. Atualmente, a estrada se tornou um destino turístico popular, atraindo cerca de 25.000 visitantes por ano, especialmente motociclistas em busca de aventura.

“A minha preparação para esta época foi um pouco diferente” disse Habsburg aos meus de comunicação, incluindo o AutoSport . “Fui com o meu pai até a Bolívia para percorrer a estrada mais perigosa do mundo. Apesar de ter sido num carro diferente, um Land Cruiser, a experiência serviu de preparação física. Foi surpreendentemente difícil estar a 4000 m de altitude e em vez de fazer uma corrida de 5 km, bastava fazer uma caminhada de 1 km para sentir o mesmo cansaço. Foi uma experiência interessante que me permitiu fazer algum treino em atitude para chegar aqui com mais glóbulos vermelhos e pronto para estar competitivo”.