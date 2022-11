WEC, Félix da Costa: “Temos uma boa vantagem, mas isso não muda” | AutoSport

António Félix da Costa pode juntar mais um título ao seu vasto currículo este fim de semana. O piloto da JOTA, juntamente com os seus colegas de equipa Roberto González e Will Stevens têm 28 pontos de vantagem face à concorrência mais próxima e o título está muito perto. Falta apenas a prova de 8h no Bahrein para que se torne numa realidade.

A temporada de Félix da Costa no WEC tem sido marcada pelo sucesso, com quatro pódios alcançados, um deles nas 24 horas de le Mans, consistência que vale ao trio Félix da Costa / Stevens / González a liderança do campeonato, com 28 pontos de vantagem para o 2º classificado, isto numa altura que estão 38 pontos em disputa este fim-de-semana no Bahrein. Apesar da vantagem considerável, a mentalidade de AFC mantem-se igual à de sempre, atacar e lutar pela vitória, apenas desta vez minimizando riscos desnecessários, mantendo-se fora de toques e penalizações.

Num circuito do seu agrado, Félix da Costa revela a estratégia para o fim-de-semana: “temos uma boa vantagem, mas isso não muda em nada a nossa vontade de ganhar a corrida. Sabemos que os nossos rivais vão atacar para vencer, mas a melhor resposta que podemos dar é atacar também, obviamente minimizando riscos desnecessários, mas em termos de andamento puro vamos com tudo este fim-de-semana, para fechar o ano com chave de ouro e trazer este título Mundial para casa. Foi um ano de muito trabalho, muito espírito de equipa e todos os mecânicos, engenheiros e pilotos, sabemos o que temos de fazer para que tudo corra bem.”

O programa do fim-de-semana iniciou-se já hoje, com uma sessão de treinos livres, onde o carro da JOTA nº 38 foi o 3º mais rápido. Esta tarde tem lugar outra sessão de treinos livres. Para amanhã está marcada a qualificação, que determinará a grelha para as 8 horas do Bahrein. No sábado disputa-se a corrida, com início marcado para as 11h00 e final às 19h00 (hora Portuguesa), e com transmissão em direto, na íntegra, no canal Eurosport 2.