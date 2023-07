WEC, Félix da Costa: “Garantir que não cometemos erros” | AutoSport

António Félix da Costa está de regresso ao WEC, para a prova de Monza. O piloto português quer materializar o bom andamento que o Porsche 963 da Hertz JOTA evidenciou em Le Mans, evitando os erros.

O carro #38 da JOTA foi uma agradável surpresa em Le Mans. Com um ritmo muito interessante, Félix da Costa acabou por andar nas lutas dos primeiros lugares, no começo da prova. Mas uma sucessão de erros e azares deitou por terra o bom trabalho feito até então. Para Monza, Félix da Costa quer ver a equipa a cimentar os conhecimentos e a limar arestas:

“Vamos querer continuar o bom trabalho que temos vindo a fazer na adaptação ao Porsche 963. Toda a equipa tem estado a trabalhar intensamente para evoluirmos ao nível da performance, mas também de conhecimento do carro e de toda a parte eletrónica e de sistemas. Claro que queremos um bom resultado, mas para isso temos de evitar problemas e garantir que não cometemos erros, como aconteceu em Le Mans, onde acabámos por não materializar o nosso andamento num bom resultado final.

A corrida deste fim-de-semana terá a duração de 6 horas e conta com um total de trinta e seis carros inscritos, onde naturalmente se destaca a classe principal – Hypercar, categoria onde António Félix da Costa é um dos inscritos e conta com treze carros. A prova tem início às 11h30 de domingo, e pode ser acompanhada na íntegra no canal Eurosport 2.