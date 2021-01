WEC, Félix da Costa: “Estou muito empolgado por voltar a correr em casa”

Soube-se hoje que a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) se vai correr em Portugal, mais propriamente no Autódromo Internacional do Algarve, de 2 a 4 de abril – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS.

António Félix da Costa, piloto da Jota no Mundial de Resistência, lamenta o cancelamento da corrida de Sebring, mas fica muito contente com a entrada do Autódromo Internacional do Algarve no campeonato. O português sente-se empolgado por voltar a correr em casa e afirma que quer lutar pela vitória na categoria LMP2.

Oiça aqui as declarações de António Félix da Costa: