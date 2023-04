WEC, Félix da Costa: “Encaramos este fim-de-semana como uma corrida de teste” | AutoSport

Finalmente a JOTA recebeu o seu novo Porsche 963 e será a primeira equipa privada a competir com o novo protótipo da marca alemã. António Félix da Costa vai sentar-se pela primeira vez ao volante do carro amanhã.

Félix da Costa é ambicioso, mas sabe que esta primeira corrida será apenas de teste. A equipa recebeu o carro há alguns dias apenas e não tem qualquer teste. Para António Félix da Costa o objetivo deste novo desafio é claro: “quem me conhece sabe que onde me meto é para ganhar. É um grande desafio que a Hertz Team JOTA tem pela frente, a ambição de todos na equipa é enorme e a mentalidade é 100% vencedora, mas naturalmente os nossos adversários já fizeram algumas provas este ano e muitos testes, pelo que somos realistas e encaramos este fim-de-semana como uma corrida de teste. A nossa equipa recebeu o carro na semana passada e para este fim-de-semana, todos estamos bem cientes de que o objetivo é acumular informação, conhecimento do carro e boas informações para prepararmos bem a corrida que se segue, as 24 horas de Le Mans”. De referir que Félix da Costa encontra-se no dia de hoje na Porsche Motorsport, em sessões de simulador de preparação da próxima prova do Mundial de Fórmula E, como tal o piloto luso vai estar ausente hoje, nas das duas sessões de treinos livres em Spa Francorchamps, limitando-se a conduzir na 3ª sessão de treinos livres, que tem lugar amanhã (6ª feira).

O programa do fim-de-semana tem início já hoje (5ª feira), com duas sessões de treinos livres. Amanhã teremos uma 3ª e derradeira sessão de treinos livres, onde António Félix da Costa já estará presente, seguida da qualificação da parte da tarde. No sábado disputa-se a corrida, com 6 horas de duração, com início marcado para as 11h45 e com transmissão em direto no Eurosport 2 na parte inicial da prova, entre as 11h15 e as 13h e depois novamente entre as 15h15 e as 18h15 para o final da prova.