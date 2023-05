WEC, Félix da Costa: “Adorei o fim de semana de Spa” (áudio) | AutoSport

António Félix da Costa foi o nosso Cicerone no Mónaco. A Porsche abriu-nos as portas da sua box no principado, e o piloto português tratou de nos mostrar os cantos à casa. Sentámo-nos com o piloto luso para uma breve conversa e claro que o primeiro tema tinha de ser a experiência no 963 da Porsche. O novo Hypercar da JOTA foi para a pista pela primeira vez na corrida em Spa e as primeiras impressões foram excelentes. Félix da Costa contou-nos como foi o primeiro contacto com o carro e mostrou-se muito otimista quanto ao futuro: