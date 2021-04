WEC, Félix da Costa: “acredito que poderemos ter uma palavra a dizer na luta pelo título”

Spa Francorchamps recebe este fim-de-semana a primeira prova da temporada 2021 do Campeonato Mundial de Resistência – FIA WEC. Depois da conquista do vice-campeonato na época passada, António Félix da Costa quer lutar pelo título e manteve-se na mesma equipa JOTA, com os mesmos companheiros Anthony Davidson e Roberto Gonzalez, ao volante do Oreca 07 / Gibson, da classe LMP2.

É mais uma temporada repleta de desafios para António Félix da Costa, que além da Fórmula E, mantem-se no mundo das corridas de Endurance, numa aposta muito pessoal do piloto Português em lutar pelo título Mundial e também pela vitória nas míticas 24 horas de Le Mans.

Numa pista que bem conhece e que oferece sempre grandes corridas, Félix da Costa encontra-se extremamente motivado para o ataque ao título Mundial de Resistência na classe LMP2. As 6 horas de Spa Francorchamps marcam assim o inicio do FIA WEC 2021: “O inicio de uma nova época é sempre uma grande incógnita para saber o que contar da concorrência. Há muitas equipas novas e adversários de peso, sabemos que temos uma boa equipa técnica por trás e que a regularidade é chave neste tipo de provas, além disso nos testes que aqui fizemos senti-me muito rápido e acredito que poderemos ter uma palavra a dizer na luta pelo título. O objetivo aqui em Spa este fim-de-semana é começar bem a época, lutar por um lugar nos pódio e trazer valiosos pontos para o campeonato”

Serão um total de 37 carros à partida desta primeira prova do WEC em Spa Francorchamps, com quatorze pilotos inscritos na classe LMP2, a mais numerosa e competitiva. Esperam-se grandes batalhas no circuito das Ardenas com todas as equipas a querem iniciar a época na mó de cima. Já hoje têm lugar os treinos livres, com a qualificação marcada para amanhã. No Sábado disputa-se a corrida, com 6 horas de duração e inicio marcado para as 12h30 (hora portuguesa). O inicio da corrida poderá ser acompanhada em direto, a partir das 12h15 no Eurosport 2.