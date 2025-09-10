WEC faz História: contagem decrescente para a 100ª Corrida

A 28 de setembro de 2025, o icónico Fuji Speedway, no Japão, será o palco de um momento histórico: a 100ª corrida do Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC). Este marco assinala mais de uma década de competição intensa, inovação tecnológica e momentos inesquecíveis que moldaram o panorama das corridas de resistência a nível global.

Uma trajetória de sucesso desde Sebring 2012

A jornada do FIA WEC começou a 17 de março de 2012, quando a bandeira verde acenou no Sebring International Raceway, na Flórida, dando início à primeira corrida deste campeonato ambicioso. Ao longo dos treze anos que se seguiram, muita coisa mudou e evoluiu, mas um elemento permaneceu inabalável: o ADN fundamental do FIA WEC. Este campeonato continua a opor protótipos de vanguarda a carros GT baseados em modelos de estrada, num teste emocionante de resistência, onde guerreiros destemidos competem roda a roda pela glória do campeonato mundial a velocidades vertiginosas.

Diversas marcas de alto perfil, desde a Alpine à Aston Martin e da Ferrari à Ford, já conquistaram vitórias nas várias classes da série. No Japão, o orgulho estará em jogo, pois as marcas lutarão para se tornarem o 100.º vencedor nesta que é amplamente descrita como uma era dourada para o desporto.

Forte competição à sombra do Monte Fuji

A atual temporada do FIA WEC é um testemunho da crescente popularidade e competitividade do campeonato. Com oito fabricantes diferentes representados na categoria principal de Hypercar e nove a prepararem-se para a batalha na LMGT3, um confronto cativante à sombra do majestoso Monte Fuji parece mais do que assegurado. Esta diversidade de construtores e equipas promete corridas repletas de estratégia, perícia e adrenalina.

Para assinalar esta ocasião memorável, foi desenhado um logótipo especial. Além disso, estão previstas mais criações e inovações a serem anunciadas na preparação para o evento, prometendo manter os fãs em suspense e a expectativa elevada. A 100.ª corrida não será apenas um número, mas uma celebração da paixão e dedicação que definem o Campeonato Mundial de Resistência.

O Campeonato Mundial de Resistência (FIA WEC) tem sido um catalisador para a inovação automóvel, impulsionando o desenvolvimento de tecnologias híbridas e de eficiência energética que, frequentemente, transitam das pistas para os carros de produção. Este legado de progresso técnico e a capacidade de atrair os maiores nomes da indústria automóvel consolidam o seu estatuto como um dos campeonatos mais relevantes e tecnologicamente avançados do desporto motorizado mundial.