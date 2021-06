WEC: Fabio Scherer é baixa na United Autosports | AutoSport

Fabio Scherer piloto do #22 da United Autosports é baixa confirmada para as 8h de Portimão a contar para o WEC. O piloto testou positivo à COVID-19 e vê-se assim, impossibilitado a competir neste fim de semana.

O suíço foi testado duas vezes e das duas vezes deu positivo. Scherer é assim o segundo piloto dos três habituais do #22 que não estará presente na estreia do WEC em Portugal. Filipe Albuquerque também não estará presente, mas por ter outros compromissos no IMSA.

Para substituir Scherer, vai estar ao volante do #22 o piloto Wayne Boyd, que também se estreará no WEC. Junta-se a Phil Hanson e a Paul di Resta.