WEC: Eurasia Motorsport presente nas 6h de Spa-Francorchamps

De acordo com o dailysportscar.com, as FIA WEC 6h de Spa-Francorchamps vão receber uma nova equipa na categoria LMP2, a Eurasia Motorsport.

A Euroasia vai estar com um Ligier JS P217 pilotado por Nick Cassidy, Daniel Gaunt e Nobuya Yamanaka.

“Já corremos em Spa antes, mas agora é a primeira vez com um LMP2. Estamos muito entusiasmados estar na grelha do WEC e correr em Spa para preparar as 24h de Le Mans.” – disse o diretor de equipa, Mark Goddard.