WEC: Estreia do Peugeot 9×8 só depois das 24 Horas de Le Mans | AutoSport

A Peugeot Sport anunciou hoje que o novo Peugeot 9X8 fará sua estreia na categoria Hypercar do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) no verão, após as 24 Horas de Le Mans em junho.

A Peugeot “prevê a estreia competitiva dos 9X8 após a edição de 2022 das 24H de Le Mans”, pode ler-se no comunicado da marca. Ainda assim, os franceses prometem estar “em Le Mans este ano com uma série de surpresas para fãs e espectadores”.

Cada Hypercar depois de homologado, não pode sofrer alterações até 2025, sendo apenas possível utilizar cinco modificações, designadas de “EVO jokers”, sendo por isso muito importante a Peugeot ter o máximo de trabalho desenvolvido antes da homologação, por isso a estreia do carro será apenas no verão.

Olivier Jansonnie, diretor técnico do programa WEC da Peugeot, afirmou que apenas competir depois das 24 Horas de Le Mans “dar-nos-á o tempo necessário para atingirmos o nível de fiabilidade necessário. Por razões óbvias no que diz respeito aos ajustes do Balance of Performance, não teria sido possível competir nas 24 Horas de Le Mans sem primeiro realizar a corrida anterior do WEC- as 6 Horas de Spa-Francorchamps no dia 7 de maio. Desta forma, o nosso planeamento permitir-nos-á colocar todo o peso das nossas equipas e recursos por detrás das nossas próprias sessões de teste, sem a interrupção das corridas em Spa-Francorchamps e Le Mans”.